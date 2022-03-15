VakıfBank, tur için sahaya çıkacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, 16 Mart Çarşamba Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşecek.