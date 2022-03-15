VakıfBank, tur için sahaya çıkacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, 16 Mart Çarşamba Polonya'nın Developres Rzeszow takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, tur için sahaya çıkacak
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15 Mart 2022 15:40
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, 16 Mart Çarşamba Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile eşleşecek.

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