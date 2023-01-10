Vakıfbank'tan İtalya'da tarihi zafer

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini 3-0 yendi.



Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakada konuk takım, 25-21, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.



VakıfBank'ın üçte üç yaptığı grupta Igor Gorgonzola ise ilk yenilgisini yaşadı.



Öte yandan VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 100 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.





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