VakıfBank'ta hedef 5'te 5!

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sezonu 5 kupa ile tamamlamak istediklerini söyledi.



Sezona 5 kupa hedefiyle giren sarı-siyahlı takım, 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası ile FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşarak 2'de 2 yaptı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de mücadele eden VakıfBank, bu kulvarlarda da şampiyonluk hedefliyor.



Son olarak Ankara'da düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan VakıfBank'ın kulüp başkanı Üstünsalih, AA muhabirine yaptığı açıklamada kalan 3 organizasyonda şampiyon olacaklarına inandıklarını dile getirdi.



Dünya şampiyonluğunun gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Üstünsalih, "Bu başarı Türk kadın voleybolunun nereye geldiğinin bir göstergesi. Türk sporunda 4'ü dünya, 4'ü Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 10 uluslararası kupa kazanan başka takım yok. Bu da ayrıca bizi onurlandırıyor ve motive ediyor. Bu başarıyı getiren antrenörümüz Giovanni ile ekibine, takımımıza, çalışan isimsiz kahramanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Abdi Serdar Üstünsalih, sezon başındaki hedeflerini adım adım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sezona başlarken ekibime 5 kupayı hedeflediğimizi, bunu mutlaka almamız gerektiğini söylemiştim. Takımımız da bunu başaracaklarının sözünü vermişti. İkisini aldılar. Geride 3 kupa kaldı. Bu ekipte bu motivasyon ve inanç olduğu sürece diğer 3 kupanın da geleceğine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Takımımızda görmek istediğimiz oyuncular zaten şu anda bizde oynuyor"



Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Imoco Volley ve İtalya Milli Takımı'nda forma giyen Nijerya asıllı voleybolcu Paola Ogechi Egonu ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında da konuştu.



Başantrenör Giovanni Guidetti'nin talep ettiği her oyuncuyu kadroya katmak istediklerini aktaran Üstünsalih, "Biz VakıfBank'ız. Takımımızda görmek istediğimiz oyuncular zaten şu anda bizde oynuyor. Giovanni çok tecrübeli bir antrenör. Onun istediği her oyuncuyu kadromuza katma arzumuz var. Egonu ile ilgili şu anda hocamızın düşüncelerini bilmiyorum. Bir isteği şu ana kadar bana gelmedi. Gelirse değerlendiririz, bakarız ve şartlar uygunsa kadromuza katarız ama şu anda öyle bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.



"Türk sporunda altyapı bir eksiklik"



Abdi Serdar Üstünsalih, gençlere yatırımın önemine değinerek şu anda takımlarında altyapıdan oynattıkları voleybolcuların başarılarında önemli rol aldığını söyledi.



"Türk sporunda altyapı bir eksiklik." diyen Üstünsalih, "Genellikle sonuç odaklı bir spor anlayışımız var. Altyapıya destek verildiğinde başarının otomatik olarak geldiğini kabul etmemiz gerek. VakıfBank bunu 35 yıldır yapıyor. Bugün altyapımızdan yetişen kızlarımız dünya şampiyonluğunu getirdi. Yarın şu anda altyapıda oynayanlarımız bu başarıyı sürdürecektir. Altyapıya yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu aldığımız sonuçlarda görüyoruz. VakıfBank, altyapıya desteğini kesintisiz devam ettirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Giovanni Guidetti: "Çok çok mutluyuz"



İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ise dünya şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi takımlarının mücadele ettiğini aktaran Guidetti, "Çok çok mutluyuz. Çok zorlu bir turnuva oynadık. Dört gün üst üste maç yaptık. Her gün maçlar daha zorlaştı ama takımım çok iyi oynadı. Kondisyonumuz çok iyiydi. Takımıma, teknik ve sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ankara'da mükemmel bir iş yaptık." diye konuştu.



Voleybolda yoğun bir yıl geçtiğini aktaran tecrübeli başantrenör, "Hiç kolay değil. Çalışma ile dinlenme arasındaki denge çok önemli. Kafa ve vücut olarak dengeli olmak gerek. Çok zor bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.



Guidetti, Egonu'yu transfer etmek isteyip istemediği sorusuna, "Takımım çok iyi." cevabını verdi.





