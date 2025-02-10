Vakıfbank'ta Guidetti imzayı attı, 20. yılını tamamlayacak

VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı antrenörlerinden biri olarak kabul edilen Giovanni Guidetti ile sözleşmesini yeniledi. 2008 yılından bu yana VakıfBank'ın başında bulunan İtalyan başantrenör, 3 yıllık yeni sözleşmesiyle 2025-26, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında sarı siyahlıları çalıştırmaya devam edecek ve toplam görev süresi 20 yıla ulaşmış olacak.Giovanni Guidetti, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank ile Türkiye, Avrupa ve dünya çapındaki turnuvalarda toplamda 28 şampiyonluk yaşadı. VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023) şampiyonluğu elde eden Guidetti, Türkiye'de ise 7 Sultanlar Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022), 6 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023) ve 5 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) zaferi yakaladı.VakıfBank, Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğü döneminde adını 3 kez Guinness World Records'a yazdırdı. 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness'e ilk kez giren sarı-siyahlılar, 2020'ye kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez şampiyon olarak ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness'e bir kez daha girdi. VakıfBank, 2021'de de dünya şampiyonu olarak rekorunu geliştirdi. Giovanni Guidetti'li sarı siyahlılar son olarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak bir rekora daha imza attı.