VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Bajema)
Spor Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ezgi Akyaldız)
Setler: 27-25, 25-21, 25-20
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Bajema)
Spor Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ezgi Akyaldız)
Setler: 27-25, 25-21, 25-20
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)
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