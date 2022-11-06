VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi
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06 Kasım 2022 17:24
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Bajema)

Spor Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ezgi Akyaldız)

Setler: 27-25, 25-21, 25-20

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

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