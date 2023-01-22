VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman
Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ayça İsmailçebioğlu (Merve İzbilir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Ceylan Arısan, Burcu Şentürk)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Bahar Akbay, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-27, 16-25, 15-25
Süre: 77 dakika (29, 25, 23)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman
Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ayça İsmailçebioğlu (Merve İzbilir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Ceylan Arısan, Burcu Şentürk)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Bahar Akbay, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-27, 16-25, 15-25
Süre: 77 dakika (29, 25, 23)
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