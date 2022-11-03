VakıfBank, sezonu galibiyetle açtı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, sezonu galibiyetle açtı
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02 Kasım 2022 22:10
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kübra Kegan, Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Anisova, Dixon (Hilal Kocakara, Elif Uzun, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz)

VakıfBank: Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Bajema, Ogbogu, Buket Gülübay (Aylin Acar, Kübra Akman, Egonu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu)

Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 18-25

Süre: 113 dakika (29, 36, 25, 23)

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