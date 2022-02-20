VakıfBank, set vermedi kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, İkbal Albayrak, Gaila, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa)
Setler: 25-12, 25-19, 25-18
Süre: 73 dakika (21, 25, 27)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, İkbal Albayrak, Gaila, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa)
Setler: 25-12, 25-19, 25-18
Süre: 73 dakika (21, 25, 27)