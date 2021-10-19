Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları: 0 - VakıfBank: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Tolgacan Dinçer
Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ceren Karagöl (Selin Navruz, Gerasymova, Zeliha Küçükkardaş)
VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Setler: 16-25, 21-25, 6-25
Süre: 69 dakika (26, 24, 19)
Karayolları: 0 - VakıfBank: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Tolgacan Dinçer
Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ceren Karagöl (Selin Navruz, Gerasymova, Zeliha Küçükkardaş)
VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Setler: 16-25, 21-25, 6-25
Süre: 69 dakika (26, 24, 19)