VakıfBank, set vermeden kazandı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği ASPTT Mulhouse'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, set vermeden kazandı
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23 Aralık 2021 00:17
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını
3-0 yendi.

Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.


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