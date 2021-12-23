VakıfBank, set vermeden kazandı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını
3-0 yendi.
Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.
VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.
3-0 yendi.
Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.
VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.