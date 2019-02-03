Vakıfbank, set vermeden kazandı

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u set vermeden yenerek rahat bir galibiyet elde etti.TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Vakıfbank, Zhu Ting'in skorer oyunuyla teknik molayı 10-12 önde geçerken, sonrasında Lonneke'nin de file üzerindeki bitiriciliği ile bu seti 20-25 kazandı.İkinci sete de hızlı başlayan Vakıfbank, 9-12 öde girdiği teknik mola sonrası farkı açtı ve 19-25 kazandığı bu set ile birlikte maçta rahatladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan üçüncü setin ilk bölümlerinde zorlanan Vakıfbank, yine 9-12 önde girdiği teknik mola sonrasında Kübra'nın etkili servisleriyle farkı 8 sayıya çıkardı ve seti de bu kez 16-25'lik skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor'un 4 maçlık galibiyet serisi ise son buldu.