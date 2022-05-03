VakıfBank, seride durumu eşitledi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.
Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.
Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.
Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
VakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)
Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 26-20
Süre: 101 dakika (22, 25, 26, 28)
Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.
Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.
Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.
Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
VakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)
Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 26-20
Süre: 101 dakika (22, 25, 26, 28)
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