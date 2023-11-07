VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 8 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor
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07 Kasım 2023 15:29
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 8 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Müsabakayı Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 6 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

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