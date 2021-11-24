VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Vero Volley Monza'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2021 21:45
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)

Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.