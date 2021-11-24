VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)
Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)
Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21
Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)
Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)
Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21
Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)