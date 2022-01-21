Vakıfbank, Salo'ya set vermedi!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibini 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, Salo'ya set vermedi!
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20 Ocak 2022 22:09
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibi ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Vakıfbank 4-0 kazandı.

VakıfBank grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemleri: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)

Salon: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen, Kuusela, Makınen)

Setler: 25-9, 25-21, 25-20

Süre: 64 dakika (17, 23, 24)

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