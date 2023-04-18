VakıfBank sahasında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank sahasında zorlanmadı!
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18 Nisan 2023 16:01
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Guimaraes)

Kuzeyboru: Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, Mitchem, Merve Atlıer, Klimets, Paskova (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Rahimova)

Setler: 25-23, 25-15, 25-17

Süre: 67 dakika (24, 22, 21)

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