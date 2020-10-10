Vakıfbank, sahasında yine kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Haber; AA
Vakıfbank, sahasında yine kazandı
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10 Ekim 2020 15:36
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin  8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, İklimya Demir, Gözde Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen, Nazlı Polat)

VakıfBank: Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Güner, Selin Adalı)

Setler: 9-25, 10-25, 10-25

Süre: 55 dakika (18, 19, 18)



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