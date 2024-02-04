VakıfBank sahasında set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Vakıfbank: Bahar Akbay, Van Aalen, Frantti, Zeynep Demirel, Caratasu, Busa (Aylin Acar)
Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Ceylan Arısan, Hristova, Shemanova, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aleyna Vence)
Setler: 25-19, 25-18, 25-15
Süre: 71 dakika (25, 24, 22)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Vakıfbank: Bahar Akbay, Van Aalen, Frantti, Zeynep Demirel, Caratasu, Busa (Aylin Acar)
Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Ceylan Arısan, Hristova, Shemanova, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aleyna Vence)
Setler: 25-19, 25-18, 25-15
Süre: 71 dakika (25, 24, 22)