Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Vakıfbank 3-0 kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Onur Coşkun, Caner Çildir
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Ayça Aykaç, Zehra Güneş)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Rasinska, İrem Özsoy, Merve Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)
Setler: 25-23, 26-24, 25-14
Süre: 92 dakika (29, 38, 25)
VakıfBank, sahasında set vermeden galip
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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16 Şubat 2025 17:33
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
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