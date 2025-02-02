VakıfBank, sahasında set vermeden galip

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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VakıfBank, sahasında set vermeden galip
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02 Şubat 2025 16:45
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Kipp, Sıla Çalışkan, Aylin Acar)

Bahçelievler Belediyespor: Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Almadovar (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Baird, Simay Gazi, Merve Tanyel)

Setler: 25-15, 25-22, 25-17

Süre: 78 dakika (24, 29, 25)

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