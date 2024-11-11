VakıfBank, Porto deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında salı günü deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.
Dragao Arena'daki müsabaka saat TSİ 23.30'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Voleybol Federasyonundan Jörg Kellenberger ile Macaristan Voleybol Federasyonundan Gyula Tillmann yönetecek.
VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Porto ise ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.
Dragao Arena'daki müsabaka saat TSİ 23.30'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Voleybol Federasyonundan Jörg Kellenberger ile Macaristan Voleybol Federasyonundan Gyula Tillmann yönetecek.
VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Porto ise ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.
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