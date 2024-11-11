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VakıfBank, Porto deplasmanında

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Porto'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Porto deplasmanında
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11 Kasım 2024 11:52
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında salı günü deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.

Dragao Arena'daki müsabaka saat TSİ 23.30'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Voleybol Federasyonundan Jörg Kellenberger ile Macaristan Voleybol Federasyonundan Gyula Tillmann yönetecek.

VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

Porto ise ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.

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