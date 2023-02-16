VakıfBank, play-off turunda mücadele edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son hafta maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına deplasmanda 3-1 yenildi.
İstanbul'da yapılması gereken ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, İtalyan ekibinin ev sahipliğinde oynandı.
VakıfBank, Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ise Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibiyle mücadele edecek.
İstanbul'da yapılması gereken ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, İtalyan ekibinin ev sahipliğinde oynandı.
VakıfBank, Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ise Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibiyle mücadele edecek.
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