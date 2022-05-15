VakıfBank, Paola Egonu ile söz kesti!

Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 13. şampiyonluğuna uzanan VakıfBank dünyanın en iyi voleybolcusu olarak kabul edilen Paola Egonu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



23 yaşında ve 1.93 boyundaki Nijerya asıllı İtalyan pasör çaprazı, kaderin bir cilvesi olarak şu anki kulübü Imoco Conegliano formasıyla son maçını 22 Mayıs'ta CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank'a karşı oynayacak.



Daha önce hep, "Son maça kadar ağlamak yok" diyen Egonu'nun bu karşılaşma sonunda İtalyan ekibine gözyaşlarıyla vedası, yeni takım arkadaşlarıyla kucaklaşması bekleniyor.



Smaç yüksekliği 3.44 metre



Zıpladığında 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşan, blok yüksekliği ise 3.21 metre olan Egonu, kelimenin tam anlamıyla bir voleybol devi... İtalya'da 5 kez şampiyonluk yaşayan, oynadığı tüm finallerde MVP seçilen 23 yaşındaki oyuncunun babası Nijeryalı, annesi Beninli... 18 Aralık 1998'de Cittadella'da dünyaya gelen Paola Egonu'nun babası Nijerya'da kamyon şoförlüğü, annesi ise Benin'de hemşirelik yapmış. İtalya'da tanışan ikili, çocuklarını burada dünyaya getirseler de ardından İngiltere'ye göç etmişler ve halen hayatlarına burada devam ediyor.



Fenerbahçe de istemişti



Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet sezon başında Egonu'yu Transfer etmek için büyük gayret göstermiş ancak 1 milyon Euro'luk bonservis ücretine takılmıştı. VakıfBank ise Imoco Volley Conegliano ile anlaşmayı başardı.



Isabelle Haak Gidiyor



Egonu'nun transferi sonrasında VakıfBank'ta önemli bir ayrılık yaşanacak. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Isabelle Bella Haak'a sezon sonunda veda edilecek.





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