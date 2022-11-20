VakıfBank, Nilüfer karşısında zorlanmadı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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VakıfBank, Nilüfer karşısında zorlanmadı
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20 Kasım 2022 16:35
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş)

Nilüfer Belediyespor: Arzum Tezcan, Radosova, Ecenur Aksoy, Aybüke Güldenoğlu, Hümay Fırıncıoğlu, Demet Uyanık (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Sıla Çalışkan, Atkinson, Milanova)

Setler: 26-24, 25-21, 25-13

Süre: 76 dakika (28, 26, 22)

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