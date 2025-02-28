Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor Eker: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-17, 25-14, 25-17
Süre: 70 dakika (22, 23, 25)
VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor Eker: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-17, 25-14, 25-17
Süre: 70 dakika (22, 23, 25)