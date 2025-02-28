Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Vakıfbank Sultanlar Ligi'nde rakibi Nilüfer Belediyespor'u set vermeden 3-0 ile geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
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28 Şubat 2025 15:58
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor Eker: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)

Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-17, 25-14, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

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