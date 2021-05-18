VakıfBank, Meryem Boz'u kadrosuna kattı

VakıfBank, milli voleybolcu Meryem Boz'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
VakıfBank, Meryem Boz'u kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 15:06
VakıfBank, milli voleybolcu Meryem Boz'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Meryem Boz'u kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Milli Takım formasıyla CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde en değerli oyuncu seçilen 1,90 metre boyundaki Meryem Boz, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.