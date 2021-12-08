VakıfBank, LP Salo deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Perşembe günü Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, LP Salo deplasmanında
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08 Aralık 2021 15:43
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Salo kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

VakıfBank gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi. LP Salo ise ilk müsabakasında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımına 3-1 mağlup oldu.


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