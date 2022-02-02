VakıfBank, liderlik maçına çıkıyor!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında 3 Şubat Perşembe günü İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya konuk olacak.



Arena Di Monza'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan sadece Vero Volley Monza'ya bir set kaybeden VakıfBank, karşılaşmayı da kazandığı takdirde B Grubu'nda liderliği garantileyecek.



Sarı-siyahlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.



Son 10 sezonda İtalya takımlarıyla 16 kez karşı karşıya gelen VakıfBank, bunların 11'ini galibiyetle tamamladı.



Son 14 sezonda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında 83 karşılaşmaya çıkan VakıfBank, bunların 76'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.



Guidetti: "Gruptaki en büyük rakibimizle karşılaşıyoruz"



Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Gruptaki en büyük rakibimizle karşılaşıyoruz. Birçok sebepten dolayı şu anda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak biz bahaneler bulan bir ekip değiliz." dedi.



Mücadele etmeye hazır olduklarını belirten Guidetti, "Harika bir takıma karşı liderlik maçına çıkacağız. Rakibimizin oyunun her alanında çok güçlü bir ekip olduğunu bilerek çok sıkı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımın ABD'li oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley ise karşılaşmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Harika bir takıma karşı oynayacağız. En iyi performansımızda olmalıyız. Şu anda sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz ama birbirimize yardımcı olarak iyi iş çıkartıyoruz. İtalya'da da güzel bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.





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