VakıfBank kupa için sahaya çıkıyor

2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
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