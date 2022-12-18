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VakıfBank kupa için sahaya çıkıyor

VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank kupa için sahaya çıkıyor
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18 Aralık 2022 09:41
2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

Antalya'da düzenlenen organizasyonda final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.

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