VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!

Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında VakıfBank, Karayolları ile karşılaştı.
Mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)
Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)
Setler: 25-15, 25-23, 25-12
Süre: 73 dakika (22, 29, 22)
Mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)
Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)
Setler: 25-15, 25-23, 25-12
Süre: 73 dakika (22, 29, 22)