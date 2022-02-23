VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!

Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!
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23 Şubat 2022 15:39
Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında VakıfBank, Karayolları ile karşılaştı.

Mücadeleyi Vakıfbank, 3-0 kazandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)

Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Setler: 25-15, 25-23, 25-12

Süre: 73 dakika (22, 29, 22)

 

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