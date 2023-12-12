VakıfBank'ın rakibi Vietnam ekibi Sport Center!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında çarşamba günü Vietnam temsilcisi Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak.



Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, çarşamba günü başlayacak. Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.



Turnuvanın ilk gününde VakıfBank, TSİ 09.00'da başlayacak müsabakada Sport Center 1 ile mücadele edecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.



Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.





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