VakıfBank'ın rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu!

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank'ın rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu!
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08 Mart 2023 21:02
2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla adını kupada Dörtlü Final'e yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank'la eşleşti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Nicoletti, Loda, Planinsec, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Zent Su (Işıl Öz, Aleyna Vence, Çağla Erdem, Aslı Tecimer)

Setler: 20-25, 26-24, 25-14, 25-22

Süre: 119 dakika (30, 30, 28, 31)

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