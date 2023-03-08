VakıfBank'ın rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu!

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla adını kupada Dörtlü Final'e yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank'la eşleşti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Nicoletti, Loda, Planinsec, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Zent Su (Işıl Öz, Aleyna Vence, Çağla Erdem, Aslı Tecimer)
Setler: 20-25, 26-24, 25-14, 25-22
Süre: 119 dakika (30, 30, 28, 31)
Bu sonuçla adını kupada Dörtlü Final'e yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank'la eşleşti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Nicoletti, Loda, Planinsec, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Zent Su (Işıl Öz, Aleyna Vence, Çağla Erdem, Aslı Tecimer)
Setler: 20-25, 26-24, 25-14, 25-22
Süre: 119 dakika (30, 30, 28, 31)
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