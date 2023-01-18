VakıfBank'ın konuğu Potsdam

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında 19 Ocak Perşembe Almanya temsilcisi Potsdam'ı konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri ise Bulgaristan'dan Dobromir Dobroev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar olacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden VakıfBank, Potsdam'ın ev sahipliğinde Almanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri ise Bulgaristan'dan Dobromir Dobroev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar olacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden VakıfBank, Potsdam'ın ev sahipliğinde Almanya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ