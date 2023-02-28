Vakıfbank'ın konuğu LKS Commercecon

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ilk maçta, Vakıfbank rakibini 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.
Turu geçen ekip, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi olacak.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ilk maçta, Vakıfbank rakibini 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.
Turu geçen ekip, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi olacak.
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