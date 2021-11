VakıfBank'ın genç oyuncuları kendilerine verilen değerden memnun

VakıfBank altyapısında yetişen ve 2018'de A takıma yükselen 22 yaşındaki Buket Gülübay ve 21 yaşındaki Derya Cebecioğlu, sarı-siyahlı kulüpte voleybol oynama şansı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Geçen sezon Yeşilyurt'ta beraber CEV Challenge Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşayan oyunculardan pasör Buket, "VakıfBank'ın altyapısı Türk voleyboluna en iyi hizmet eden altyapılardan biri. Biz de buradan yetiştiğimiz için şanslıyız. Yabancı antrenörlerimiz vardı. Çok iyi Türk antrenörlerle de çalıştık ve bizi buraya hazırladılar." dedi.



Smaçör Derya da Buket gibi VakıfBank altyapısından yetişmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "VakıfBank, altyapısı değerli bir kulüp. VakıfBank'ı özel kılan bu. Sadece bizler değil, altyapıdan başka oyuncular da ligde oynuyor. Bize verilen değer hiçbir kulüpte yok. Üst düzey mücadeleye rahat bir şekilde adapte olabiliyorsak, bu altyapıdaki çalışmadan geliyor." ifadelerini kullandı.



- Altyapıda da rekabete dikkat çektiler



Buket ile Derya, VakıfBank'ta altyapıdan itibaren büyük bir rekabetin başladığına ve iyi çalışanın yoluna devam ettiğine dikkati çekti.



VakıfBank'ın güçlü bir kulüp olması nedeniyle, her oyuncunun buraya gelmek istediğine dikkati çeken Buket, "O sporcular arasındaki rekabet ortamından sıyrılmak zorundasınız. Buraya gelene kadar kim bilir kaç takım arkadaşı değiştirmişizdir? Buraya adapte olabilen, hedefini iyi çizenler ve o yolda en iyi şekilde devam edenler buraya geliyor." diye konuştu.



"VakıfBank'ın zorluğu altyapıdan başlıyor" diyen Derya, "Oradan itibaren yoğun çalışıyoruz. Kaç takım arkadaşı değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Oradan güçlü çıkabilen buraya gelebiliyor. Aslında hiç kolay değil. Rehavete kapılmak yok. Büyük bir rekabet ortamı var. Güçlü olan buraya kadar gelebiliyor." ifadelerini kullandı.



Kendilerinden önce bu tür şansları yakalayan oyuncuların yolu açtığını vurgulayan Buket, "Çok çalıştılar. Yabancı-Türk oyuncu sayıları olsun... Bu yönde çok savaştılar. Belki bu sistemi onlar oturttu. Biz de en iyi şekilde devam etmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Beş yıl öncesine kadar voleybolun konuşulan bir spor dalı olmadığını belirten Derya, "Filenin Sultanları'ndan sonra voleybola ilgi artınca biz şanslı hale gelmeye başladık. Değer verilen, merakla izlenen bir spor dalı değildi. Ben bu spor dalını tercih ettiğim için mutluyum. Doğru seçim yaptığımızın farkına vardık." şeklinde konuştu.



- Genç yaşta CEV Challenge Kupası sevinci yaşadılar



Geçen sezon Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen iki genç oyuncu, CEV Challenge Kupası şampiyonluk sevinci yaşadı.



Bu kupayı Türkiye'ye getirmenin gurur verici olduğunu anlatan Buket, "İki yıl içinde büyük tecrübeler edinerek buraya kadar geldik." derken, Derya ise Yeşilyurt'un da VakıfBank gibi gençlere önem verdiğini belirterek, "CEV Challenge Kupası büyük bir platform. Büyük oyuncuların oynadığı bir yer. Tecrübesiz olarak gözüksek de gençlere şans verdiğinizde neler başarabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. İki senelik tecrübe bize çok şey kattı." açıklamasında bulundu.



- Guidetti ile çalışmak



Buket ve Derya, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile çalışmanın kendilerine avantaj sağladığına dikkati çekti.



Guidetti'nin dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu vurgulayan Buket, şunları söyledi:



"Onunla çalışırken kendinizi çok rahat hissedebiliyorsunuz. Sahada çıtanızı aşmanızı sağlıyor. Bunu aşarken de sadece sizden bir şeyler beklemiyor, size o yolu çizmenizi ve nasıl aşmanız gerektiğini gösteriyor. Gençlere şans veren bir antrenör. Bunda hiç tereddüt etmiyor. Kendisinden çok şey öğreniyoruz."



Derya ise Guidetti ile çalışmanın gurur verici olduğunu kaydederek, "Her sporcunun en azından bir kere çalışma fırsatı bulması gerektiğini düşündüğüm bir antrenör. Her antrenmanda sınırlarınızı zorlamaya çalışıyor. Sizin sınırlarınızı yüzde yüz zorlamanızı bekliyor. Bu şekilde iyi voleybolcu olabiliyorsun. Gençlere değer veriyor." diye konuştu.



Buket, takımda da iyi bir aile ortamının olduğunu ve ablalarının kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyledi.



Takımın güzel bir ortama sahip olduğunu belirten Derya, "Takımda değerli ve önemli isimlerle oynuyoruz. Dünya voleyboluna adını yazdırmış kişilerle oynamak güzel deneyim. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Onları izleyerek kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- Gelecek planları



Gelecek planlarına değinen her iki oyuncu, hem VakıfBank'ta hem de milli takımda uzun yıllar oynamak istediklerini aktardı.



Pasör mevkisinde en iyisi olmak istediğini vurgulayan Buket, "Kulübümde devam edebildiğim kadar devam etmek istiyorum. Milli formayı da terletmek istiyorum. Ayrıca sadece saha içinde değil, saha dışında da örnek bir insan olmayı amaçlıyorum." şeklinde konuştu.



Buket gibi milli takımda oynamak istediğini anlatan Derya, "Yıllar boyu değerli kulübümde olabildiğince şans bulmak istiyorum. Ayrıca olimpiyat görmeyi hayal ediyorum. Mevkimin en iyisi olmak bir başka amacım. Dünyaya kendimi tanıtmak istiyorum." açıklamasını yaptı.



- Yeni hedef Dünya Kulüpler Şampiyonası



Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı alarak başlayan VakıfBank'ın genç oyuncuları, yeni hedefin Aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Dünya Kulüpler Şampiyonası olduğunu dile getirdi.



Kulübün bu sezon 5 kupa almayı hedeflediğine dikkati çeken Buket, "Beş kupa hedefinden birini tamamladık, şimdi ikincisi geliyor. Kaliteli ve zorlu takımlar var. En iyi şekilde hazırlanarak kupayı almak istiyoruz." diye konuştu.



Son iki sezonda bu kupayı kaçırdıklarını hatırlatan Derya ise "Bu nedenle daha odaklanmış şekilde gideceğiz. Beş kupa hedefinden birini gerçekleştirdik. Sıra ikincisinde ve umarım kazanarak geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





