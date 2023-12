VakıfBank'ın ABD'li smaçörü, yeni takımında başarılara odaklandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li smaçörü Ali Frantti, sarı-siyahlı ekipte mümkün olduğunca maç ve kupa kazanmak istediğini belirtti!



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li smaçörü Ali Frantti, sarı-siyahlı ekipte mümkün olduğunca maç ve kupa kazanmak istediğini söyledi.



Frantti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiği günden bu yana her şeyin kendi adına çok güzel geçtiğini ifade etti.



Yeni bir ülkede ve yeni bir kulüpte olduğunun altını çizen 27 yaşındaki oyuncu, "Burada bir sürü yeni şey öğrendim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımdaki herkes çok profesyonel. Burada öğrendiklerimle kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Yoğun çalışmayı seven birisi olduğunu aktaran Frantti, "VakıfBank'ta mümkün olduğunca maç ve kupa kazanmak istiyorum. Giovanni Guidetti ile çalışmak harika. Yoğun çalışmayı seviyor. Bu takımdaki diğer isimler de seviyor. Onun takımında kendimi rahat hissediyorum. Onunla saha dışında da iletişim kurmak çok özel. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



"Kulüpler Dünya Şampiyonası için çok heyecanlıyız"



Çin'in Hangzhou kentinde yarın başlayıp 17 Aralık'a kadar devam edecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için çok heyecanlı olduklarını vurgulayan ABD'li voleybolcu, şunları kaydetti:



"Dünyanın her yerinden iyi takımlar burada olacak. Çok heyecanlıyız. Bunu daha önce milli takımda tecrübe ediyorduk ama kulüp bazında bu kadar çeşitli takımlarla oynamamıştım. Çin'e daha önce gitmedim, benim için ilk olacak. Yeni bir kültürü tanımak, yeni bir ülke görmek de benim adıma güzel olacak."



ABD Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Jordan Thompson ve Chiaka Ogbogu'yla VakıfBank'ta birlikte oynamasının adaptasyon anlamında kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Frantti, "Onların burada olması benim için çok güzel. Chiaka Ogbogu'yla aynı zamanda ev arkadaşıyız. İkisi de bana çok yardım etti. İstanbul'da çok mutluyum. Burada çok fazla arkadaş edindim. Türkiye'de ABD Milli Takımı'nda oynayan başka arkadaşlarım da var. Türk arkadaşlarım var, başka milletlerden arkadaşlarım var. Şu ana kadar İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Kişisel olarak Türkiye'yi daha yakından tanımaya çalışıyorum. Kültürü, yemekleri, gidilecek yerleri öğrenmek istiyorum. " açıklamasında bulundu.



"Simit yemeyi seviyorum ama bunu hocamıza söylemeyin"



Chiaka Ogbogu'nun Türk yemeklerini çok sevdiğinin hatırlatılması üzerine Frantti, kendisinin de Türk mutfağını çok beğendiğini dile getirerek, "Her gün menemen yemeyi seviyorum. Simit yemeyi seviyorum ama bunu hocamıza söylemeyin. Türk çayı çok güzel, her sabah içiyorum. Çorbalar çok güzel ve tabii ki baklava..." ifadelerini kullandı.



Çin'e ilk kez gideceğini ve bundan dolayı heyecanlı olduğunu yineleyen Frantti, Çin mutfağını da denemek istediğini aktararak, "Ben her şeyi denemeyi severim. Yemek konusunda yeni tatlara açık birisiyim. Ama ne olur olmaz diyerek bavuluma atıştırmalıklar atacağım. Tabii ki Türk yemeklerini özleyeceğim. Yine de Çin kültürü ve Çin mutfağını deneyecek olmak heyecan verici olacak." şeklinde konuştu.





