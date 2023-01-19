Vakıfbank ilk yenilgisini evinde aldı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi.
VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)
SC Potsdam: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)
Setler: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15
Süre: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)
VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)
SC Potsdam: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)
Setler: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15
Süre: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)
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