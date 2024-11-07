VakıfBank, ilk maçta hata yapmadı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında VakıfBank, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, ilk maçta hata yapmadı
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07 Kasım 2024 00:06
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında VakıfBank, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 mağlup etti. 
 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Frantti, Bahar Akbay, Van Ryk, Derya Cebecioğlu, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Markova)

Calcit Kamnik: Najdic, Pucelj, Hutinski, Kerschenbaum, Macek, Rituper (Spoljaric, Boisa, Cizman, Gojak)

Setler: 25-21, 22-25, 25-15, 25-12

Süre: 106 dakika (28, 27, 24, 27)




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