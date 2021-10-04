VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, kupa için karşı karşıya!

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, kupa için karşı karşıya!
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04 Ekim 2021 15:12
Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı 5 Ekim Salı günü oynanacak.

Kupa mücadelesinde geçen sezonun Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile finalist Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonunda Kupa Voley'i VakıfBank kazanmıştı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank da 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı kazanan takım oldu.

2015-2016 sezonunda kupa maçı organize edilmedi.


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