VakıfBank, gruptan çıkmayı garantiledi

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Mulhouse'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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VakıfBank, gruptan çıkmayı garantiledi
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10 Ocak 2024 00:20
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Mulhouse ekibini 3-0 yendi.

Mulhouse Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, 25-22, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla 4 galibiyete ulaşarak son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Mulhouse ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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