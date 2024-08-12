VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann: 'Büyük hedeflerle yola çıkıyoruz'

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.
Milli takımlarda bulunmayan oyuncu ve teknik ekip üyelerinin sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.
Takım sezonun ilk antrenmanını 13 Ağustos'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirecek.
Sarı-siyahlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında eylül ayında Türkiye ve İtalya'da iki ayrı özel turnuvada hazırlık maçları oynayacak.
VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Yeni kadro yapılanmamızla birlikte her zaman olduğu gibi bu sezon da büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Kadromuzda bulunan değerli oyuncularımızın yanına yine kaliteli oyuncular dahil ederek yeni bir takım kurduk" dedi.
Milli takımlarda bulunmayan oyuncu ve teknik ekip üyelerinin sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.
Takım sezonun ilk antrenmanını 13 Ağustos'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirecek.
Sarı-siyahlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında eylül ayında Türkiye ve İtalya'da iki ayrı özel turnuvada hazırlık maçları oynayacak.
VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Yeni kadro yapılanmamızla birlikte her zaman olduğu gibi bu sezon da büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Kadromuzda bulunan değerli oyuncularımızın yanına yine kaliteli oyuncular dahil ederek yeni bir takım kurduk" dedi.
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