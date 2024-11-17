VakıfBank, galibiyet serisini bozmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Türk Hava Yolları ise 3. kez kaybetti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı



Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar



VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Xinyue, Derya Cebecioğlu)



Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Çiçekoğlu)



Setler: 23-25, 25-22, 25-11, 25-18



Süre: 105 dakika (30, 29, 19, 27)



