VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve Dörtlü Final'e yükseldi!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.
Salon : Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Sude Hacımustafaoğlu, Carutasu, Buket Gülübay)
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)
Setler: 25-14, 25-19, 25-18
Süre: 66 dakika (19, 26, 21)
Salon : Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Sude Hacımustafaoğlu, Carutasu, Buket Gülübay)
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)
Setler: 25-14, 25-19, 25-18
Süre: 66 dakika (19, 26, 21)
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