VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve Dörtlü Final'e yükseldi!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve Dörtlü Final'e yükseldi!
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08 Mart 2023 19:58
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.

Salon : Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Sude Hacımustafaoğlu, Carutasu, Buket Gülübay)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)

Setler: 25-14, 25-19, 25-18

Süre: 66 dakika (19, 26, 21)

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