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VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda yendi!

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda yendi!
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10 Aralık 2022 16:45
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, Bell)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Akman, Carutasu, Bajema)

Setler: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15

Süre: 109 dakika (20, 24, 23, 24, 18)

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