Vakıfbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı net skorla geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Haber; AA
Vakıfbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı net skorla geçti
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06 Ekim 2020 21:25
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Esat Danzili

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Haak, Cansu Özbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Sude Hacımustafaoğlu, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Elifsu Eriçek, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-16, 25-21, 25-22

Süre: 84 dakika (23, 30, 31)



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