VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!
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08 Nisan 2023 19:04
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop (Aylin Acar, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Emine Arıcı, Sude Hacımustafaoğlu, İrem Özsoy, Eda Kafkas)

Setler: 25-21, 25-23, 25-23

Süre: 73 dakika (22, 26, 25)

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