VakıfBank, finali rövanşa bıraktı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımını ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, finali rövanşa bıraktı!
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17 Mart 2021 22:49
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımına 3-2 yenildi. 

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı finalini oynayan sarı-siyahlıların, bu sonuçla turnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. 

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman) 

Unet e-work Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Piccinini)

Setler: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15

Süre: 106 dakika (23, 20, 24, 19, 20)



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