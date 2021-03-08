VakıfBank, finale çıktı ve rakibini beklemeye başladı!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı yendi ve finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
VakıfBank, finale çıktı ve rakibini beklemeye başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2021 17:40
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen VakıfBank finale yükseldi. 

VakıfBank finalde Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Vakıfbank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Guimaraes, Cansu Özbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Eriçek, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu) 

Setler: 25-19, 25-17, 25-15

Süre: 73 Dakika (28, 25, 20)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.