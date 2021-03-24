VakıfBank final için sahne alıyor

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, bugün İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.
Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren VakıfBank, ilk karşılaşmada İtalyan rakibine 3-2 yenilmişti.
VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. Sarı-siyahlıların 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.
Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren VakıfBank, ilk karşılaşmada İtalyan rakibine 3-2 yenilmişti.
VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. Sarı-siyahlıların 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.