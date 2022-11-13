VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Cristina, Ergül Avcı)
Setler: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22
Süre: 103 dakika (25, 25, 26, 27)
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Cristina, Ergül Avcı)
Setler: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22
Süre: 103 dakika (25, 25, 26, 27)
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